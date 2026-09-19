Привод DVD-RW LG GH24NSD5 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внутренний
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354202
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внутренний
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
48x
Скорость чтения DVD
16x
Скорость записи CD-R
48x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
24x
Скорость записи DVD-R
24x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
8x
Скорость записи DVD-R DL
8x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD, мс
125
Размер буфера, Мб
0.5
Ширина, см
14.6
Высота, см
4.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
660
Описание товара Привод DVD-RW LG GH24NSD5 Black
Внутренний оптический привод LG в стильном чёрном корпусе — отличный выбор для тех, кто ценит надёжность и скорость. Объём буфера 0,5 Мб обеспечивает стабильность работы при записи. Благодаря поддержке формата DVD RW DL вы сможете комфортно работать с двухслойными дисками. Скорость записи впечатляет: для CD-R — до 48x, а для DVD+R и DVD-R — 24x. Запись на CD-RW проходит на скорости 24x, а на DVD+R DL — 8x. Этот привод подойдёт для быстрого создания резервных копий, записи архивов и мультимедийных коллекций.
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Теги товара: dvd-rw
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внутренний
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
48x
Скорость чтения DVD
16x
Скорость записи CD-R
48x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
24x
Скорость записи DVD-R
24x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
8x
Скорость записи DVD-R DL
8x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD, мс
125
Размер буфера, Мб
0.5
Ширина, см
14.6
Высота, см
4.1
Страна производитель
Китай
Внутренний оптический привод LG в стильном чёрном корпусе — отличный выбор для тех, кто ценит надёжность и скорость. Объём буфера 0,5 Мб обеспечивает стабильность работы при записи. Благодаря поддержке формата DVD RW DL вы сможете комфортно работать с двухслойными дисками. Скорость записи впечатляет: для CD-R — до 48x, а для DVD+R и DVD-R — 24x. Запись на CD-RW проходит на скорости 24x, а на DVD+R DL — 8x. Этот привод подойдёт для быстрого создания резервных копий, записи архивов и мультимедийных коллекций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, usb
Теги товара: dvd-rw
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, usb
Теги товара: dvd-rw
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