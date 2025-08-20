Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внутренний slim
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
В наличии
Код товара: 357948
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внутренний slim
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
12.8
Высота, см
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
150
Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный
ASUS SDRW-08U1MT – это внутренний DVD-привод, выполненный в тонком корпусе (толщиной всего 9,5 мм) и способный записывать DVD-диски на скорости до 8x.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, usb
Теги товара: dvd-rw
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Бренд
Тип товара
Оптические приводы
Тип привода
DVD-RW
Тип размещения
внутренний slim
Интерфейс
SATA
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
12.8
Высота, см
0.9
Страна производитель
Китай
ASUS SDRW-08U1MT – это внутренний DVD-привод, выполненный в тонком корпусе (толщиной всего 9,5 мм) и способный записывать DVD-диски на скорости до 8x.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, usb
Теги товара: dvd-rw
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, внешние, usb
Теги товара: dvd-rw
Достоинства:
Комментарий:
Хороший привод. Тонкий. 9.5 мм толщины. В этой категории очень ограничен выбор. Но есть одна \"капля дёгтя\" - этот привод только для ноутбуков! Для установки в домашний кинотеатр, slim корпус и т.д. потребуется специальный кабель переходник 22 на 13 pin. А такой переходник - большая редкость!
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08U1MT/BLK/B/GEN черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший привод. Тонкий. 9.5 мм толщины. В этой категории очень ограничен выбор. Но есть одна \"капля дёгтя\" - этот привод только для ноутбуков! Для установки в домашний кинотеатр, slim корпус и т.д. потребуется специальный кабель переходник 22 на 13 pin. А такой переходник - большая редкость!