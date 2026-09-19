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Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный

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Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357951
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
14.4
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х4
Вес, г.
300

Описание товара Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный

Внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это высококачественное устройство, которое обеспечивает быструю и надежную запись и чтение данных. Максимальная скорость записи и чтения данных варьируется в зависимости от типа диска, но в целом привод обеспечивает быстрое и качественное выполнение операций. LG GP57EB40 оснащен интерфейсом USB 2.0, что позволяет легко подключить его к ноутбуку или компьютеру. Компактные размеры (ширина 144 мм, высота 14 мм, глубина 138 мм) и небольшой вес (200 г) делают его удобным для переноски и использования в любом месте. Привод имеет полуавтоматический лоток для загрузки дисков, что обеспечивает удобство использования и надежность. Время доступа в режиме чтения составляет 140 мс для CD и 160 мс для DVD, что гарантирует быстрое выполнение операций. LG GP57EB40 выполнен в стильном черном цвете, что делает его незаметным на рабочем столе и добавляет эстетики в общий вид компьютера. В целом, внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для тех, кто часто работает с данными на различных носителях.



Теги товара: внешние, usb, dvd-rw

Отзывы о товаре Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
14.4
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это высококачественное устройство, которое обеспечивает быструю и надежную запись и чтение данных. Максимальная скорость записи и чтения данных варьируется в зависимости от типа диска, но в целом привод обеспечивает быстрое и качественное выполнение операций. LG GP57EB40 оснащен интерфейсом USB 2.0, что позволяет легко подключить его к ноутбуку или компьютеру. Компактные размеры (ширина 144 мм, высота 14 мм, глубина 138 мм) и небольшой вес (200 г) делают его удобным для переноски и использования в любом месте. Привод имеет полуавтоматический лоток для загрузки дисков, что обеспечивает удобство использования и надежность. Время доступа в режиме чтения составляет 140 мс для CD и 160 мс для DVD, что гарантирует быстрое выполнение операций. LG GP57EB40 выполнен в стильном черном цвете, что делает его незаметным на рабочем столе и добавляет эстетики в общий вид компьютера. В целом, внешний оптический привод LG GP57EB40 DVD-RW - это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для тех, кто часто работает с данными на различных носителях.


Теги товара: внешние, usb, dvd-rw
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Привод DVD-RW LG GP57EB40 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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