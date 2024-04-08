Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE/DBLK/G/AS черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 108001
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
16x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа BD, мс
140
Время доступа CD, мс
140
Время доступа DVD, мс
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.2
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
440
Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE/DBLK/G/AS черный
ASUS SDRW-08D2S-U LITE – портативный пишущий (на скорости до 6x) привод DVD с поддержкой носителей M-DISC для компьютеров с Windows и macOS. Поддержка долговечных носителей M-DISC (только устройства, произведенные после января 2017 года) Совместимость с платформами Windows и Mac Nero BackItUp – удобное средство создания резервных копий данных (в Windows) Функция шифрования для защиты данных на записываемых оптических дисках с помощью пароля (в Windows) Удобный программный интерфейс для записи дисков – Drag and Burn (в Windows) Бесплатный доступ к облачному хранилищу файлов ASUS WebStorage сроком на 1 год
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
16x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Развернуть
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа BD, мс
140
Время доступа CD, мс
140
Время доступа DVD, мс
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.2
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
ASUS SDRW-08D2S-U LITE – портативный пишущий (на скорости до 6x) привод DVD с поддержкой носителей M-DISC для компьютеров с Windows и macOS. Поддержка долговечных носителей M-DISC (только устройства, произведенные после января 2017 года) Совместимость с платформами Windows и Mac Nero BackItUp – удобное средство создания резервных копий данных (в Windows) Функция шифрования для защиты данных на записываемых оптических дисках с помощью пароля (в Windows) Удобный программный интерфейс для записи дисков – Drag and Burn (в Windows) Бесплатный доступ к облачному хранилищу файлов ASUS WebStorage сроком на 1 год
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения
Достоинства:
Комментарий:
Не подходит для ТВ-приемника. Приобретался вместо DVD.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный внешний дисковод ! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Сразу из коробки подключил. Читает даже старые диски без проблем. Записывает тоже без ошибок. Диск с ПО в комплекте не прочитался, но к этому претензий нет, как говорится , не очень было и нужно. Всё работает штатными средствами windows. В общем, покупкой доволен и рекомендую к покупке эту модель.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, подключился к макбуку без проблем
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую тем кто в теме и дружит с гаджетами...я увы...
Достоинства:
Комментарий:
Отлияный привод за свою цену, заказал, пока стоит пылится, но я его поиспытывал, результатом доволен, для USB 2.0 скорость шикарна, очень крутой принтер для своих денег, для оцифровки старых дисков, для записи, чтения самое то за небольшие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Я так рад, что приобрёл этот привод! При подключении к компьютеру с операционной системой Windows 10 сразу опознался без проблем. Записывает DVD+R диски от фирмы "Verbatim" очень качественно! Записанные диски воспроизводятся корректно, без задержок, долгих загрузок и так далее. Пробовал записать ещё DVD-R от "Verbatim", но если объем данных превышал больше 4 Гб., то содержимое воспроизводилось с задержками, долгими загрузками или не воспроизводилось вообще. Аналогичная ситуация и от другово производителя дисков. Так, что дело было в самих дисках, а дисковод со своей задачей справляется! Уже более 30 успешных записей за неделю! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не проверяла, пришло все целое, хорошо запаковано
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE/DBLK/G/AS черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE/DBLK/G/AS черный
Достоинства:
Комментарий:
Не подходит для ТВ-приемника. Приобретался вместо DVD.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный внешний дисковод ! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Сразу из коробки подключил. Читает даже старые диски без проблем. Записывает тоже без ошибок. Диск с ПО в комплекте не прочитался, но к этому претензий нет, как говорится , не очень было и нужно. Всё работает штатными средствами windows. В общем, покупкой доволен и рекомендую к покупке эту модель.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, подключился к макбуку без проблем
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую тем кто в теме и дружит с гаджетами...я увы...
Достоинства:
Комментарий:
Отлияный привод за свою цену, заказал, пока стоит пылится, но я его поиспытывал, результатом доволен, для USB 2.0 скорость шикарна, очень крутой принтер для своих денег, для оцифровки старых дисков, для записи, чтения самое то за небольшие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Я так рад, что приобрёл этот привод! При подключении к компьютеру с операционной системой Windows 10 сразу опознался без проблем. Записывает DVD+R диски от фирмы "Verbatim" очень качественно! Записанные диски воспроизводятся корректно, без задержок, долгих загрузок и так далее. Пробовал записать ещё DVD-R от "Verbatim", но если объем данных превышал больше 4 Гб., то содержимое воспроизводилось с задержками, долгими загрузками или не воспроизводилось вообще. Аналогичная ситуация и от другово производителя дисков. Так, что дело было в самих дисках, а дисковод со своей задачей справляется! Уже более 30 успешных записей за неделю! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не проверяла, пришло все целое, хорошо запаковано