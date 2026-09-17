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Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л купить с доставкой в Москве
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Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л

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Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 240 руб.  3 083 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л
2 240 руб. -27%
3 083 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Размеры в упаковке, см
23х13х12
Вес, г.
690

Описание товара Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л

объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Описание
объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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