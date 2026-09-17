Top.Mail.Ru
Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л - фото 1
Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л - фото 1
  • Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 100 руб.  2 969 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л
2 100 руб. -29%
2 969 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х10
Вес, г.
780

Описание товара Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л

объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Охота NYP-1000P у/г 2 пробки, кож вставка 1л - стоимость товара 2100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...