Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Status LM4445C
Смесители Lemark представляют собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, подходящее для современной ванной комнаты. Эти смесители обладают встроенной системой, что обеспечивает их максимальную компактность и удобство использования. Основной запорный механизм выполнен в виде керамического картриджа, который гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Смесители Lemark выполнены в элегантном хромированном цвете, который добавляет блеска и стиля вашему интерьеру. Корпус смесителя изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает стойкость к коррозии и износоустойчивость, гарантируя долгий срок службы изделия. Управление смесителем осуществляется с помощью однорычажной системы, что позволяет легко и быстро регулировать температуру и напор воды. Конструкция предполагает монтаж на три отверстия, что делает установку более гибкой и позволяет интегрировать смеситель в различные дизайнерские решения. В комплект также входит ручной душ (лейка), обеспечивающий дополнительный комфорт и удобство при использовании. Этот элемент расширяет функционал смесителя, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и качество. Смесители Lemark — это надежное и стильное решение для вашей ванной комнаты.
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