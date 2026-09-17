Смеситель для раковины Lemark Status LM4409C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
225
Длина излива
153
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%12 322 руб. 14 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103047
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
153
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х8
Вес, кг.
2.65
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Status LM4409C
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 790 руб.2948 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 362000000 хром
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Apollo 472000300 черный
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360...
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210600 золото
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный
-
В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром
-
В наличииЦена 12 090 руб. 13 140 руб.3023 руб. в СплитСмеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин
-
В наличииЦена 12 090 руб. 13 140 руб.3023 руб. в СплитСмеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005022 черный
-
В наличииЦена 12 290 руб.3073 руб. в СплитСмеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000...
-
В наличииЦена 12 290 руб.3073 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с длинным изливом Dorff Stark D110950...
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000300 черный
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Развернуть
Длина излива
153
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Lemark Status LM4409C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Status LM4409C