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Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром купить с доставкой в Москве
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Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром

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Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
280
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681688
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
280
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
45х30х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром

Albano кухонный однорычажный смеситель с выдвижным изливом. Современный дизайн с контрастными декоративными элементами. Высокий корпус смесителя L-образной формы с выдвижным изливом. Рычаг управления можно расположить справа, слева, либо по центру



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
280
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Описание
Albano кухонный однорычажный смеситель с выдвижным изливом. Современный дизайн с контрастными декоративными элементами. Высокий корпус смесителя L-образной формы с выдвижным изливом. Рычаг управления можно расположить справа, слева, либо по центру


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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