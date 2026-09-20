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Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром купить с доставкой в Москве
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Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром

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Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
251
  • Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681717
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
251
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
2.13

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром

Смеситель Rivelato Tovel для кухни с краном питьевой воды — Г-образная конструкция с вертикальным монтажом на раковину. Изготовлен из латуни, обеспечивающей долговечность, оснащён отдельным краном для подключения системы фильтрации. Компактный дизайн сочетает функциональность и эргономику, подходит для интеграции в современные кухонные пространства. Доступен в цвете топаз хром (уточните наличие конкретного оттенка у продавца). Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
251
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Tovel для кухни с краном питьевой воды — Г-образная конструкция с вертикальным монтажом на раковину. Изготовлен из латуни, обеспечивающей долговечность, оснащён отдельным краном для подключения системы фильтрации. Компактный дизайн сочетает функциональность и эргономику, подходит для интеграции в современные кухонные пространства. Доступен в цвете топаз хром (уточните наличие конкретного оттенка у продавца). Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Доставка
Отзывы


Rivelato Смеситель для кухни Tovel Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: топаз хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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