Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
215
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
31.2
Страна бренда
Италия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
215
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х6
Вес, кг.
2.08
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней хром
Смеситель Rivelato для кухни модели Albano оснащен выдвижной лейкой и предназначен для вертикального монтажа на раковину. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет стильный дизайн в цвете иней хром. Это современное решение для кухонной мойки, обеспечивающее удобство и элегантность.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
31.2
Страна бренда
Италия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
215
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato для кухни модели Albano оснащен выдвижной лейкой и предназначен для вертикального монтажа на раковину. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет стильный дизайн в цвете иней хром. Это современное решение для кухонной мойки, обеспечивающее удобство и элегантность.
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Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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