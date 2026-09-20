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Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541786
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10.3
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром

Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще. В комплекте душевой набор: стильный ручной душ 110 мм 1 режим настенный держатель с регулировкой угла наклона душевой шланг с защитой от скручивания.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A15000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10.3
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще. В комплекте душевой набор: стильный ручной душ 110 мм 1 режим настенный держатель с регулировкой угла наклона душевой шланг с защитой от скручивания.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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