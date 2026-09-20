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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный

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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 1
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 2
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 3
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 4
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 5
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 6
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 7
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 8
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 9
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 10
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 11
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 12
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 13
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 10
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 11
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 12
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 13
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680998
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
8.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х8
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный

Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
8.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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