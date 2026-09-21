Смеситель для кухни GRANULA (7104, СТАЛЬ САТИН)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
275
Длина излива
220
Запорный клапан
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
41.5
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
415x80x50
Габаритные размеры), см
41.5x8x5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра с питьевой водой, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
275
Длина излива
220
Запорный клапан
нет
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
современный стиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.37
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7104, СТАЛЬ САТИН)
Смеситель KS-7104— идеальное сочетание функциональности, стиля и качества. Этот смеситель станет незаменимым помощником в вашей кухне или ванной комнате, обеспечивая комфорт и лёгкость в использовании
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
41.5
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
415x80x50
Габаритные размеры), см
41.5x8x5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра с питьевой водой, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
275
Длина излива
220
Запорный клапан
нет
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
современный стиль
Страна производитель
Китай
Смеситель KS-7104— идеальное сочетание функциональности, стиля и качества. Этот смеситель станет незаменимым помощником в вашей кухне или ванной комнате, обеспечивая комфорт и лёгкость в использовании
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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