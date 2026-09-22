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Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром

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Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 1
Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 2
Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 3
Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
206
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
  • Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 1
  • Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 2
  • Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 3
  • Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб. 
Начислим 1164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром
19 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
206
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром

Встраиваемый смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. А монтируемая в стену конструкция – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
206
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Развернуть
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Россия
Описание
Встраиваемый смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. А монтируемая в стену конструкция – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Смеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600, хром - стоимость товара 19390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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