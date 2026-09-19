Смеситель для кухни Lemark с подключением к фильтру питьевой воды, золото (LM5061G)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
300
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%19 350 руб. 37 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
30
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
14.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
300
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х8
Вес, кг.
5.04
Описание товара Смеситель для кухни Lemark с подключением к фильтру питьевой воды, золото (LM5061G)
Аэратор для водопроводной воды NeoperlPerlator. Аэратор для питьевой воды NeoperlPerlator. Керамический картридж 35 мм. Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов). Гибкая подводка 1/2 60 см. Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой. Металлические рукоятки
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
30
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
14.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
300
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Аэратор для водопроводной воды NeoperlPerlator. Аэратор для питьевой воды NeoperlPerlator. Керамический картридж 35 мм. Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов). Гибкая подводка 1/2 60 см. Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой. Металлические рукоятки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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