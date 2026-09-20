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Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром

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Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 1
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 2
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 3
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 4
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 5
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 6
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 7
Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 1
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 2
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 3
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 4
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 5
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 6
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 7
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб. 
Начислим 1710 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром
28 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, г.
830

Описание товара Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель с термостатом X-Joy на три выхода позволяет полноценно наслаждаться процессом. Встроеный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Высокопроизводительный Коксиальный картридж нового поколения с термостатом позволяет установить и сохранить наиболее комфортную температуру воды и насладиться бережными потоками воды. Можно использовать тропический душ для абсолютного расслабления или ручной душ для быстрого и удобного пользования. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком

Отзывы о товаре Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель с термостатом X-Joy на три выхода позволяет полноценно наслаждаться процессом. Встроеный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Высокопроизводительный Коксиальный картридж нового поколения с термостатом позволяет установить и сохранить наиболее комфортную температуру воды и насладиться бережными потоками воды. Можно использовать тропический душ для абсолютного расслабления или ручной душ для быстрого и удобного пользования. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A95600 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 28490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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