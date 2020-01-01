Наборы инструментов - купить набор ручного инструмента в Москве по цене от 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото

биты
гаечный ключ
имбусовый ключ
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пассатижи
разводной ключ
сверло
торцевая головка
трещеточный ключ
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cъемники: 9–12 мм под ключ 12 мм
адаптер для бит
адаптер для головок 1/4
бокорезы
ключ трещоточный 1/2. ключ трещоточный 3/8 с шарнирной головкой. ключ трещоточный 1/4. головки торцевые 1/2: 8
ключ трещоточный 1/4
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. головки торцевые 1/2: 10
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. ключи комбинированные: 8
ключ
ключи гаечные
ключи гаечные комбинированные
ключи имбусовые (шестигранные)
ключи имбусовые
ключи комбинированные
ключи рожковые
метчикодержатель М6-М20
молоток
ножовка по металлу
отвертки стандартные: РН1х75 мм
отвертки: PH0
отвертки: РН0
отвертки: РН1
отвертки: РН1х75 мм
отвёртка
рукоять для бит
отвертка-битодержатель
пинцет
клещи
12–16 мм под ключ 14 мм
вороток для головок
10
ключ трещоточный 1/2
ключ трещоточный 3/8
11
вороток
трещоточные
трещоточные шарнирные
метчикодержатель Т-образный М2-М6
отвертки
нож
РН2х38 мм
PH1
РН1
РН2
РН2х100
16–22 мм под ключ 19 мм
головки свечные
12
головки торцевые 1/2 10
плоскогубцы
трещетки
плашкодержатель Д25 (М3-М12) - 1 М11-М20
РН2х100 мм
PH2
РН3
SL3х75
спуджер
головки торцевые
клещи переставные
13
вороток на 1/4
молоток,отвертки
трещотка
отвертка-держатель для бит
РН3х150 мм
SL3
SL4
SL5x75
буры
головки
ключ разводной
14
1/2
ключи
ключ имбусовый
SL5x75 мм
SL5.5
SL5
SL6
SL6x100
15
удлинитель 50 мм
кусачки
SL6x38 мм
SL6.5
SL8
SL8x150
ключи торцевые
16
100 мм 1/4
17
зажим
клещи переставные,ключ разводной
SL6x100 мм
биты 25 мм: Н2
кардан шарнирный
удлинитель 125 мм 3/8
19
трещетка
SL8x150 мм
Н3
отвёртки
18
удлинитель 125 мм 1/2
22 мм. отвертка-держатель. вороток т-образный. удлинитель 50 мм 1/4. удлинитель 100 мм 1/4. удлинитель 125 мм 1/2. удлинитель 250 мм 1/2.. гибкий удлинитель 1/4. кардан 1/4. кардан 1/2. свечные торцевые головки 1/2: 16
рулетка
бокорезы.
отвертки для точных работ
Н4
ключи торцевые шестигранные
отвертка-держатель 1/4
21 мм. многофункциональный адаптер. головки торцевые 1/4: 4
ключ переставной гаечный
длина стержня 40 мм: РН00
Н5
ножовка ручная
20
кардан 1/4
ключи комбинированные 8
4,5
РН0
Н6
рукоятка трещоточная
21
3/8
9
5
SL25
Т10
удлинитель
рукоять для головок
22
5,5
Т15
23
головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм
6
T5
Т20
24
16 мм
7
T6
Т25
25
21 мм
27
8
T7
Т27
головки торцевые удлиненные 1/4 4
30
T8
Т30
32. головки торцевые 1/4: 4
T9
Т35
32. головки торцевые 3/8: 6
4.5
T10
Т40
32 мм
е10
5.5
е11
24 мм
14 мм. головки торцевые 1/2: 14
е12
10 мм
е14
головки торцевые удлиненные 3/8 10
е16
е18
е20
е22
головки свечные 1/2 21 мм и 16 мм
15 мм
головки торцевые удлиненные 1/4 (6,35 мм) 4
удлинители ? 250 мм
головки торцевые удлиненные 1/2 16
14. головки свечные 21 мм под ключ
под ключ и 75 мм
и 16 мм. удлинители 1/2 125 мм. удлинители 1/4 100 мм и 50 мм. удлинитель гибкий 145мм
под ключ
под ключ кардан на 1/2 и 1/4. ремкоплект шестигранников 2.5 мм
22. головки торцевые 1/4 4
удлинители ? 100 мм под ключ и 50 мм под ключ
2 мм
32 мм.
удлинитель гибкий ? 145 мм
22 мм
1.5 мм. вороток на 1/2
головки торцевые 1/4 4
1/4. головка торцевая удлиненная 1/2: 14
головки торцевые удлиненные 3/8 (9,52 мм) 10
19. головка торцевая удлинен
10 головки торцевые
внешние 1/2
е 10
13 мм
вороток г-образный
20. головки торцевые
вороток на ?
внешние 1/4
е 4
8 мм диаметр
длина 30 мм ph1
ph2
ph3 sl
8 ключи комбинированные 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24. ключи рожковые 8
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