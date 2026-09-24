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Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка Сибртех (13378) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка Сибртех (13378)

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Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 1
Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 2
Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 3
Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 4
Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 5
Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 6
Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 1
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 2
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 3
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 4
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 5
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 6
  • Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка// Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649228
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка Сибртех (13378)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
19х14х2
Вес, г.
170

Описание товара Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка Сибртех (13378)

Универсальный набор отверток Сибртех 13378 из стали CrV, 8 шт., рассчитан на полупрофессиональное использование при проведении точных работ. Отвертками можно произвести монтаж/демонтаж микровинтов типа SL, PH и TORX, поэтому они актуальны при ремонте мелкой бытовой техники, электроники, детских игрушек и других устройств.



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Отзывы о товаре Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка Сибртех (13378)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Универсальный набор отверток Сибртех 13378 из стали CrV, 8 шт., рассчитан на полупрофессиональное использование при проведении точных работ. Отвертками можно произвести монтаж/демонтаж микровинтов типа SL, PH и TORX, поэтому они актуальны при ремонте мелкой бытовой техники, электроники, детских игрушек и других устройств.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точных работ, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 2к рукоятка Сибртех (13378) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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