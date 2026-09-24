Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157)
Набор инструментов Gross 14157 включает в себя 216 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями и присоединительным размером 1/4", 1/2" и 3/8". Входящие в комплект инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.
Преимущества
- Исключительная твердость и прочность — биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
- Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
- Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
- Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
- Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
- Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
- Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Gross 14157 включает в себя 216 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями и присоединительным размером 1/4", 1/2" и 3/8". Входящие в комплект инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.
Преимущества
- Исключительная твердость и прочность — биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
- Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
- Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
- Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
- Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
- Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
- Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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