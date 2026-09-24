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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 18
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 19
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 20
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 21
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 22
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 23
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 24
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
216
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокдержатель для битпереходник для головокшарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 18
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 19
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 20
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 21
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 22
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 23
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 24
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 130 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157)
19 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
216
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокдержатель для битпереходник для головокшарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный, торцевой
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
12-конечная звёздочка (M/SP), RIBE (RM), Torx Plus (IP), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), трёхлопастной (tri-wing), четырёхлопастной (torq-set)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х40х13
Вес, кг.
12.85

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157)

Набор инструментов Gross 14157 включает в себя 216 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями и присоединительным размером 1/4", 1/2" и 3/8". Входящие в комплект инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
216
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокдержатель для битпереходник для головокшарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный, торцевой
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
12-конечная звёздочка (M/SP), RIBE (RM), Torx Plus (IP), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), трёхлопастной (tri-wing), четырёхлопастной (torq-set)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14157 включает в себя 216 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями и присоединительным размером 1/4", 1/2" и 3/8". Входящие в комплект инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", CrV, 120 зубьев, 216 предметов Gross (14157) - стоимость товара 19130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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