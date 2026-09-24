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Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120)

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Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 1
Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 2
Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 1
  • Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 2
  • Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120)
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х4
Вес, г.
920

Описание товара Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120)

Набор ударных отверток 6шт, PH1x75, PH2x100, PH3x150, SL5x75,SL6x100, SL8x150, CrV MATRIX 19120 - надежный помощник для работы с прикипевшими или заржавевшими резьбовыми соединениями. Цельнометаллические стержни проходят полностью сквозь все тело рукояток. Силовые затыльники позволяют использовать слесарный молоток для эффективного демонтажа проблемного крепежа. Стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, их наконечники намагничены и фосфатированы. Рукоятки удобно располагаются в ладони пользователя и не проскальзывают в процессе выполнения работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ударных отверток 6шт, PH1x75, PH2x100, PH3x150, SL5x75,SL6x100, SL8x150, CrV MATRIX 19120 - надежный помощник для работы с прикипевшими или заржавевшими резьбовыми соединениями. Цельнометаллические стержни проходят полностью сквозь все тело рукояток. Силовые затыльники позволяют использовать слесарный молоток для эффективного демонтажа проблемного крепежа. Стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, их наконечники намагничены и фосфатированы. Рукоятки удобно располагаются в ладони пользователя и не проскальзывают в процессе выполнения работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120) - стоимость товара 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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