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Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 7
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 8
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
42
Комплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146)
4 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
42
Комплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, torx, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
1
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х12
Вес, кг.
9.1

Описание товара Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146)

Набор инструментов Gross 14146 включает 42 предмета, в том числе ключ-трещотку из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4". Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, используется для ремонта автомобилей в гараже или условиях автосервиса. Кардан, вороток и совместимые с гаечным ключом удлинители облегчают работу с труднодоступными крепежами.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные инструменты выполнены из хромованадиевой стали.
  • Устойчивость к нагрузкам — трещотка имеет цельнокованый корпус и выдерживает работу со значительным усилием.
  • Надежный захват — насечки на битах, торцевых головках и удлинителях препятствуют их проскальзыванию даже в замасленных руках.
  • Быстрый переход от монтажа к демонтажу — ключ-трещотка имеет переключатель реверса, позволяющий мгновенно менять направление вращения.
  • Комфортная и эффективная работа — трещоточный механизм имеет 120 зубьев и обладает исключительной плавностью хода, шаг трещотки составляет всего 3°.
  • Удобное хранение и транспортировка — комплект упакован в кейс из ударопрочного пластика с надежными металлическими замками, все инструменты надежно зафиксированы в ложементе.



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Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
42
Комплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, torx, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
1
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14146 включает 42 предмета, в том числе ключ-трещотку из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4". Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, используется для ремонта автомобилей в гараже или условиях автосервиса. Кардан, вороток и совместимые с гаечным ключом удлинители облегчают работу с труднодоступными крепежами.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные инструменты выполнены из хромованадиевой стали.
  • Устойчивость к нагрузкам — трещотка имеет цельнокованый корпус и выдерживает работу со значительным усилием.
  • Надежный захват — насечки на битах, торцевых головках и удлинителях препятствуют их проскальзыванию даже в замасленных руках.
  • Быстрый переход от монтажа к демонтажу — ключ-трещотка имеет переключатель реверса, позволяющий мгновенно менять направление вращения.
  • Комфортная и эффективная работа — трещоточный механизм имеет 120 зубьев и обладает исключительной плавностью хода, шаг трещотки составляет всего 3°.
  • Удобное хранение и транспортировка — комплект упакован в кейс из ударопрочного пластика с надежными металлическими замками, все инструменты надежно зафиксированы в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146) - по цене 4240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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