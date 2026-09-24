Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14146)
Набор инструментов Gross 14146 включает 42 предмета, в том числе ключ-трещотку из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4". Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, используется для ремонта автомобилей в гараже или условиях автосервиса. Кардан, вороток и совместимые с гаечным ключом удлинители облегчают работу с труднодоступными крепежами.
Преимущества
- Прочность и долговечность — биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные инструменты выполнены из хромованадиевой стали.
- Устойчивость к нагрузкам — трещотка имеет цельнокованый корпус и выдерживает работу со значительным усилием.
- Надежный захват — насечки на битах, торцевых головках и удлинителях препятствуют их проскальзыванию даже в замасленных руках.
- Быстрый переход от монтажа к демонтажу — ключ-трещотка имеет переключатель реверса, позволяющий мгновенно менять направление вращения.
- Комфортная и эффективная работа — трещоточный механизм имеет 120 зубьев и обладает исключительной плавностью хода, шаг трещотки составляет всего 3°.
- Удобное хранение и транспортировка — комплект упакован в кейс из ударопрочного пластика с надежными металлическими замками, все инструменты надежно зафиксированы в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Gross 14146 включает 42 предмета, в том числе ключ-трещотку из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4". Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, используется для ремонта автомобилей в гараже или условиях автосервиса. Кардан, вороток и совместимые с гаечным ключом удлинители облегчают работу с труднодоступными крепежами.
Преимущества
- Прочность и долговечность — биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные инструменты выполнены из хромованадиевой стали.
- Устойчивость к нагрузкам — трещотка имеет цельнокованый корпус и выдерживает работу со значительным усилием.
- Надежный захват — насечки на битах, торцевых головках и удлинителях препятствуют их проскальзыванию даже в замасленных руках.
- Быстрый переход от монтажа к демонтажу — ключ-трещотка имеет переключатель реверса, позволяющий мгновенно менять направление вращения.
- Комфортная и эффективная работа — трещоточный механизм имеет 120 зубьев и обладает исключительной плавностью хода, шаг трещотки составляет всего 3°.
- Удобное хранение и транспортировка — комплект упакован в кейс из ударопрочного пластика с надежными металлическими замками, все инструменты надежно зафиксированы в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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