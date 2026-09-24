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Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13374) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13374)

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Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
подвесная полка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649229
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13374)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
подвесная полка
Упаковка
блистер
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, г.
588

Описание товара Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13374)

Набор отверток CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6шт СИБРТЕХ 13374 станет надежным помощником в быту и профессиональной мастерской. Изделия оснащены прочными стержнями из хромованадиевой стали с антикоррозийным хромовым покрытием. Наконечники имеют твердость 50-52 HRC, дополнительно намагничены и обработаны фосфатированием для большей устойчивости к изнашиванию. Рукоятки инструментов удобны в обхвате, не выскальзывают в процессе выполнения крепежных работ.



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Отзывы о товаре Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13374)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
подвесная полка
Упаковка
блистер
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6шт СИБРТЕХ 13374 станет надежным помощником в быту и профессиональной мастерской. Изделия оснащены прочными стержнями из хромованадиевой стали с антикоррозийным хромовым покрытием. Наконечники имеют твердость 50-52 HRC, дополнительно намагничены и обработаны фосфатированием для большей устойчивости к изнашиванию. Рукоятки инструментов удобны в обхвате, не выскальзывают в процессе выполнения крепежных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
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Набор отверток на полке, 6 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Сибртех (13374) - стоимость товара 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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