Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220)
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Характеристики
Описание товара Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220)
Набор ключей рожковых фосфатированных Сибртех 15220, изготовленный в соответствии с ГОСТом 2839, включает в себя 6 инструментов из стали CrV. Используется для монтажа и демонтажа шестигранных резьбовых крепежей диаметром 6-19 мм. Ключи сделаны двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, при монтаже оборудования, а также пригодится дома или на даче.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
- Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
- Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
- Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.
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Набор ключей рожковых фосфатированных Сибртех 15220, изготовленный в соответствии с ГОСТом 2839, включает в себя 6 инструментов из стали CrV. Используется для монтажа и демонтажа шестигранных резьбовых крепежей диаметром 6-19 мм. Ключи сделаны двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, при монтаже оборудования, а также пригодится дома или на даче.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
- Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
- Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
- Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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