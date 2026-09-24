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Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220)

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Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 1
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 2
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 3
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 4
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 5
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 6
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 7
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 8
Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Набор ключей рожковых - 6 шт
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 1
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 2
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 3
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 4
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 5
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 6
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 7
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 8
  • Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Набор ключей рожковых - 6 шт
Упаковка
чехол
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
330

Описание товара Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220)

Набор ключей рожковых фосфатированных Сибртех 15220, изготовленный в соответствии с ГОСТом 2839, включает в себя 6 инструментов из стали CrV. Используется для монтажа и демонтажа шестигранных резьбовых крепежей диаметром 6-19 мм. Ключи сделаны двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, при монтаже оборудования, а также пригодится дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
  • Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
  • Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.



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Отзывы о товаре Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Набор ключей рожковых - 6 шт
Упаковка
чехол
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Индия
Описание

Набор ключей рожковых фосфатированных Сибртех 15220, изготовленный в соответствии с ГОСТом 2839, включает в себя 6 инструментов из стали CrV. Используется для монтажа и демонтажа шестигранных резьбовых крепежей диаметром 6-19 мм. Ключи сделаны двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, при монтаже оборудования, а также пригодится дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
  • Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
  • Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых, 6 - 19 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15220) - этот товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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