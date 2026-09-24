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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 7
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 8
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 17
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 18
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
115
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
бита-адаптер для торцевых головок, держатель для битудлинитель для битудлинитель для головокшарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 18
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб. 
Начислим 315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649095
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152)
19 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
115
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
бита-адаптер для торцевых головок, держатель для битудлинитель для битудлинитель для головокшарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, разрезной, рожковый, трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
115
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х38х12
Вес, кг.
7.5

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152)

Набор инструментов Gross 14152 включает в себя 115 предметов: отвертки, биты, ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2", пассатижи для захвата и удержания плоских деталей, бокорезы, переставные клещи, молоток, зубила (в том числе крейцмейсель) и другие слесарные инструменты. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают монтаж и демонтаж резьбовых соединений в стесненных условиях. Набор предназначен для работы в гараже и для домашнего ремонта.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки, биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
115
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
бита-адаптер для торцевых головок, держатель для битудлинитель для битудлинитель для головокшарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, разрезной, рожковый, трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
115
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14152 включает в себя 115 предметов: отвертки, биты, ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2", пассатижи для захвата и удержания плоских деталей, бокорезы, переставные клещи, молоток, зубила (в том числе крейцмейсель) и другие слесарные инструменты. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают монтаж и демонтаж резьбовых соединений в стесненных условиях. Набор предназначен для работы в гараже и для домашнего ремонта.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки, биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 115 предметов Gross (14152) – стоимость товара 19640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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