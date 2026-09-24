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Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168) купить с доставкой в Москве
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Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168)

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Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 1
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 2
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 3
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 4
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 5
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 6
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 7
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 8
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 9
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 10
Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 1
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 2
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 3
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 4
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 5
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 6
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 7
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 8
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 9
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 10
  • Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168)
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168)

Комбинированный набор отвёрток 2 шт S2 GROSS 12168  изготовлен из прочной стали. Применяется для монтажных и ремонтных работ. В наборе две комбинированные отвертки разных размеров. Имеют удобную эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Присутствует силовой элемент "под ключ".



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Отзывы о товаре Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
картонная коробка
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
2
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированный набор отвёрток 2 шт S2 GROSS 12168  изготовлен из прочной стали. Применяется для монтажных и ремонтных работ. В наборе две комбинированные отвертки разных размеров. Имеют удобную эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Присутствует силовой элемент "под ключ".


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168) - стоимость товара 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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