Smiths - The Smiths (0825646658800) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE SMITHS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99471
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Коллекция SMITHS, THE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE SMITHS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Reel Around The Fountain, You've Got Everything Now, Miserable Lie, Pretty Girls Make Graves, Hand That Rocks The Cradle, Still Ill, Hand In Glove, What Difference Does It Make, I Don't Owe You Anything, Suffer Little Children
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smiths - The Smiths (0825646658800) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Reel Around The Fountain
|A2
|You've Got Everything Now
|A3
|Miserable Lie
|A4
|Pretty Girls Make Graves
|A5
|The Hand That Rocks The Cradle
|B1
|Still Ill
|B2
|Hand In Glove
|B3
|What Difference Does It Make?
|B4
|I Don't Owe You Anything
|B5
|Suffer Little Children
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE SMITHS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Reel Around The Fountain, You've Got Everything Now, Miserable Lie, Pretty Girls Make Graves, Hand That Rocks The Cradle, Still Ill, Hand In Glove, What Difference Does It Make, I Don't Owe You Anything, Suffer Little Children
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Reel Around The Fountain
|A2
|You've Got Everything Now
|A3
|Miserable Lie
|A4
|Pretty Girls Make Graves
|A5
|The Hand That Rocks The Cradle
|B1
|Still Ill
|B2
|Hand In Glove
|B3
|What Difference Does It Make?
|B4
|I Don't Owe You Anything
|B5
|Suffer Little Children
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Smiths - The Smiths (0825646658800) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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