Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE QUEEN IS DEAD
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166048
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE QUEEN IS DEAD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Queen Is Dead, Frankly, Mr. Shankly, I Know It's Over, Never Had No One Ever, Cemetery Gates, Bigmouth Strikes Again, The Boy With the Thorn In His Side, Vicar In A Tutu, There Is A Light That Never Goes Out, Some Girls Are Bigger Than Others
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecciones La Naci?n - The Best Of The 80's – 00008
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Queen Is Dead (Take Me Back To Dear Old Blighty (Medley))
|A2
|Frankly, Mr. Shankly
|A3
|I Know It's Over
|A4
|Never Had No One Ever
|A5
|Cemetry Gates
|B1
|Bigmouth Strikes Again
|B2
|The Boy With The Thorn In His Side
|B3
|Vicar In A Tutu
|B4
|There Is A Light That Never Goes Out
|B5
|Some Girls Are Bigger Than Others
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE QUEEN IS DEAD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Queen Is Dead, Frankly, Mr. Shankly, I Know It's Over, Never Had No One Ever, Cemetery Gates, Bigmouth Strikes Again, The Boy With the Thorn In His Side, Vicar In A Tutu, There Is A Light That Never Goes Out, Some Girls Are Bigger Than Others
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecciones La Naci?n - The Best Of The 80's – 00008
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Queen Is Dead (Take Me Back To Dear Old Blighty (Medley))
|A2
|Frankly, Mr. Shankly
|A3
|I Know It's Over
|A4
|Never Had No One Ever
|A5
|Cemetry Gates
|B1
|Bigmouth Strikes Again
|B2
|The Boy With The Thorn In His Side
|B3
|Vicar In A Tutu
|B4
|There Is A Light That Never Goes Out
|B5
|Some Girls Are Bigger Than Others
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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