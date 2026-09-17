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Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка

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Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 1
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 2
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 3
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 4
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 5
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 6
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 7
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 8
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 9
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 10
Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE QUEEN IS DEAD
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 1
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 2
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 3
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 4
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 5
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 6
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 7
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 8
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 9
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 10
  • Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166048
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Коллекция SMITHS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию SMITHS, THE

Коллекция SMITHS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE QUEEN IS DEAD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Queen Is Dead, Frankly, Mr. Shankly, I Know It's Over, Never Had No One Ever, Cemetery Gates, Bigmouth Strikes Again, The Boy With the Thorn In His Side, Vicar In A Tutu, There Is A Light That Never Goes Out, Some Girls Are Bigger Than Others
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecciones La Naci?n - The Best Of The 80's – 00008
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка

Track List

A1The Queen Is Dead (Take Me Back To Dear Old Blighty (Medley))
A2Frankly, Mr. Shankly
A3I Know It's Over
A4Never Had No One Ever
A5Cemetry Gates
B1Bigmouth Strikes Again
B2The Boy With The Thorn In His Side
B3Vicar In A Tutu
B4There Is A Light That Never Goes Out
B5Some Girls Are Bigger Than Others

Отзывы о товаре Smiths - The Queen Is Dead (Re) (0825646658879) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Smiths
Альбом (сингл)
THE QUEEN IS DEAD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Queen Is Dead, Frankly, Mr. Shankly, I Know It's Over, Never Had No One Ever, Cemetery Gates, Bigmouth Strikes Again, The Boy With the Thorn In His Side, Vicar In A Tutu, There Is A Light That Never Goes Out, Some Girls Are Bigger Than Others
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecciones La Naci?n - The Best Of The 80's – 00008
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Queen Is Dead (Take Me Back To Dear Old Blighty (Medley))
A2Frankly, Mr. Shankly
A3I Know It's Over
A4Never Had No One Ever
A5Cemetry Gates
B1Bigmouth Strikes Again
B2The Boy With The Thorn In His Side
B3Vicar In A Tutu
B4There Is A Light That Never Goes Out
B5Some Girls Are Bigger Than Others
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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