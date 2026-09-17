Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 99252
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3 930 руб.
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Коллекция OLDFIELD, MIKE
Коллекция OLDFIELD, MIKE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646233236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sentinel, Dark Star, Clear Light, Blue Saloon, Sunjammer, Red Dawn, The Bell, Weightless, The Great Plain, Sunset Door, Tattoo, Altered State, Maya Gold, Moonshine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sentinel
|8:06
|A2
|Dark Star
|2:16
|A3
|Clear Light
|5:47
|A4
|Blue Saloon
|2:58
|A5
|Sunjammer
|2:32
|A6
|Red Dawn
|1:49
|A7
|The Bell
|6:55
|B1
|Weightless
|5:43
|B2
|The Great Plain
|4:46
|B3
|Sunset Door
|2:23
|B4
|Tattoo
|4:14
|B5
|Altered State
|5:12
|B6
|Maya Gold
|4:00
|B7
|Moonshine
|1:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646233236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sentinel, Dark Star, Clear Light, Blue Saloon, Sunjammer, Red Dawn, The Bell, Weightless, The Great Plain, Sunset Door, Tattoo, Altered State, Maya Gold, Moonshine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Sentinel
|8:06
|A2
|Dark Star
|2:16
|A3
|Clear Light
|5:47
|A4
|Blue Saloon
|2:58
|A5
|Sunjammer
|2:32
|A6
|Red Dawn
|1:49
|A7
|The Bell
|6:55
|B1
|Weightless
|5:43
|B2
|The Great Plain
|4:46
|B3
|Sunset Door
|2:23
|B4
|Tattoo
|4:14
|B5
|Altered State
|5:12
|B6
|Maya Gold
|4:00
|B7
|Moonshine
|1:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Mike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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