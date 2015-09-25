New Order - Republic (0825646072231) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2015
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
REPUBLIC
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99239
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2015
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
REPUBLIC
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара New Order - Republic (0825646072231) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Regret
|A2
|World
|A3
|Ruined In A Day
|A4
|Spooky
|A5
|Everyone Everywhere
|B1
|Young Offender
|B2
|Liar
|B3
|Chemical
|B4
|Times Change
|B5
|Special
|B6
|Avalanche
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2015
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
REPUBLIC
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Regret
|A2
|World
|A3
|Ruined In A Day
|A4
|Spooky
|A5
|Everyone Everywhere
|B1
|Young Offender
|B2
|Liar
|B3
|Chemical
|B4
|Times Change
|B5
|Special
|B6
|Avalanche
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
New Order - Republic (0825646072231) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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