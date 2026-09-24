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Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 5
Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Jazz rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil Elegant Gypsy Suite
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка

Второй студийный альбом выдающегося гитариста и композитора Аль Ди Меолы, выпущенный в 1977 году. Альбом стал знаковым в мире джазовой и фьюжн-музыки и укрепил репутацию Ди Меолы как одного из лучших гитаристов своего времени.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil Elegant Gypsy Suite
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Второй студийный альбом выдающегося гитариста и композитора Аль Ди Меолы, выпущенный в 1977 году. Альбом стал знаковым в мире джазовой и фьюжн-музыки и укрепил репутацию Ди Меолы как одного из лучших гитаристов своего времени.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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