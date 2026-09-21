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Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка

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Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка - фото 2
Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Atonement
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка - фото 2
  • Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699230
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629730314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Atonement
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Distorting Light, When The Jackals Come, Fostering The Divide, Rise The Heretics, Thrown To The Fire, Destructive Currents, Lower, Atonement, Above All, The Power Of Gods, Epiphany
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка

Atonement — десятый студийный альбом американской группы Immolation. Он был выпущен 24 февраля 2017 года на лейбле Nuclear Blast Records. Альбом получил всеобщее признание критиков. На сайте Metacritic он получил оценку 82 из 100.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Immolation - Atonement (coloured) (4065629730314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629730314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Atonement
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Distorting Light, When The Jackals Come, Fostering The Divide, Rise The Heretics, Thrown To The Fire, Destructive Currents, Lower, Atonement, Above All, The Power Of Gods, Epiphany
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Atonement — десятый студийный альбом американской группы Immolation. Он был выпущен 24 февраля 2017 года на лейбле Nuclear Blast Records. Альбом получил всеобщее признание критиков. На сайте Metacritic он получил оценку 82 из 100.


Теги товара: Цветной винил
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