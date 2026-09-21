Top.Mail.Ru
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 1
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 2
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 3
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 4
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 5
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 6
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 7
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 8
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 9
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 10
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 11
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 12
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 13
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 14
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 15
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 16
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 17
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 18
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 19
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 20
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 21
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 22
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 23
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 24
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 25
Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Yesterwynde
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 3
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 4
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 5
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 6
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 7
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 8
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 9
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 10
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 11
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 12
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 13
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 14
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 15
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 16
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 17
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 18
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 19
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 20
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 21
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 22
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 23
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 24
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 25
  • Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692397
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629725440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Yesterwynde
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Yesterwynde, An Ocean Of Strange Islands, The Antikythera Mechanism, The Day Of..., Perfume Of The Timeless, Sway, The Children Of 'Ata, Something Whispered Follow Me, Spider Silk, Hiraeth, The Weave, Lanternlight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка

Легенды симфо-метала Nightwish наконец нарушают тишину и объявляют о выпуске десятого студийного альбома "Yesterwynde". Лимитированное издание на белом виниле. С более чем 1,5 миллиардами прослушиваний, более чем 5 миллионами подписчиков, семью последовательными альбомами №1 в их родной Финляндии и тремя пластинками №1 в Германии, ожидание 10-го студийного альбома звезд симфо-метала Nightwish более чем гигантское, и это правильно. "Yesterwynde", записанный на легендарной студии Abbey Road Studios, отправляет вас в величественное музыкальное путешествие. «На создание нового альбома ушло 3,5 года интенсивной работы. Мои амбиции и преданность делу взлетели до небес, и я просто не мог отказаться от творческого процесса - да и не хотел. Со временем "Yesterwynde" стала одновременно опьяняющей навязчивой идеей и успокаивающим убежищем для меня. Всем аспектам творчества – композиции, текстам, аранжировкам, сведению, каверам, видео и т. д. – было уделено больше внимания, чем когда-либо прежде», — рассказывает Туомас Холопайнен. «Новый альбом является завершением трилогии: он следует по стопам своих предшественников «Endless Forms Most Beautiful» и «Human. :II: Nature». В то же время "Yesterwynde" является альбомом, где наша музыка как никогда прежде тесно связана с текстами».

Отзывы о товаре Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629725440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Yesterwynde
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Yesterwynde, An Ocean Of Strange Islands, The Antikythera Mechanism, The Day Of..., Perfume Of The Timeless, Sway, The Children Of 'Ata, Something Whispered Follow Me, Spider Silk, Hiraeth, The Weave, Lanternlight
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Легенды симфо-метала Nightwish наконец нарушают тишину и объявляют о выпуске десятого студийного альбома "Yesterwynde". Лимитированное издание на белом виниле. С более чем 1,5 миллиардами прослушиваний, более чем 5 миллионами подписчиков, семью последовательными альбомами №1 в их родной Финляндии и тремя пластинками №1 в Германии, ожидание 10-го студийного альбома звезд симфо-метала Nightwish более чем гигантское, и это правильно. "Yesterwynde", записанный на легендарной студии Abbey Road Studios, отправляет вас в величественное музыкальное путешествие. «На создание нового альбома ушло 3,5 года интенсивной работы. Мои амбиции и преданность делу взлетели до небес, и я просто не мог отказаться от творческого процесса - да и не хотел. Со временем "Yesterwynde" стала одновременно опьяняющей навязчивой идеей и успокаивающим убежищем для меня. Всем аспектам творчества – композиции, текстам, аранжировкам, сведению, каверам, видео и т. д. – было уделено больше внимания, чем когда-либо прежде», — рассказывает Туомас Холопайнен. «Новый альбом является завершением трилогии: он следует по стопам своих предшественников «Endless Forms Most Beautiful» и «Human. :II: Nature». В то же время "Yesterwynde" является альбомом, где наша музыка как никогда прежде тесно связана с текстами».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...