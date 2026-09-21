Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка
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Описание товара Nightwish - Yesterwynde (coloured) (4065629725440) виниловая пластинка
Легенды симфо-метала Nightwish наконец нарушают тишину и объявляют о выпуске десятого студийного альбома "Yesterwynde". Лимитированное издание на белом виниле. С более чем 1,5 миллиардами прослушиваний, более чем 5 миллионами подписчиков, семью последовательными альбомами №1 в их родной Финляндии и тремя пластинками №1 в Германии, ожидание 10-го студийного альбома звезд симфо-метала Nightwish более чем гигантское, и это правильно. "Yesterwynde", записанный на легендарной студии Abbey Road Studios, отправляет вас в величественное музыкальное путешествие. «На создание нового альбома ушло 3,5 года интенсивной работы. Мои амбиции и преданность делу взлетели до небес, и я просто не мог отказаться от творческого процесса - да и не хотел. Со временем "Yesterwynde" стала одновременно опьяняющей навязчивой идеей и успокаивающим убежищем для меня. Всем аспектам творчества – композиции, текстам, аранжировкам, сведению, каверам, видео и т. д. – было уделено больше внимания, чем когда-либо прежде», — рассказывает Туомас Холопайнен. «Новый альбом является завершением трилогии: он следует по стопам своих предшественников «Endless Forms Most Beautiful» и «Human. :II: Nature». В то же время "Yesterwynde" является альбомом, где наша музыка как никогда прежде тесно связана с текстами».
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