Tame Impala - Currents (0602547306777) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tame Impala - Currents (0602547306777) виниловая пластинка
Currents - третий студийный альбом австралийской рок-группы Tame Impala, выпущенный 17 июля 2015 года. Как и предыдущие две работы коллектива, студийник был полностью написан и спродюсирован основателем Tame Impala, Кевином Паркером. С альбома было выпущено четыре сингла Let It Happen, Cause Im A Man, Disciples и Eventually. Currents стал первой работой группы, достигшей вершини национального хит-парада. Он также занял первую строчку в чарте Дании, третью в Великобритании, а в US Billboard 200 поднялся на четвертое место. В США в первую же неделю было продано более 50 тысяч копий пластики. Австралийская группа Tame Impala, работающая в жанре психоделического рока, была создана Кевином Паркером в 2007 году. В сентябре 2008 года коллектив выпустил мини-альбом Tame Impala EP, который возглавил чарт австралийских независимых рекорд-лейблов и познакомил слушателей с новой группой. После этого Tame Impala выступили на разогреве у The Black Keys, Yeasayer и MGMT, посетили несколько фестивалей и провели 6-дневный австралийский тур. Полноценный дебютный альбом Innerspeaker был выпущен в мае 2010 года и был очень хорошо принят критиками. В том же году группа получила шесть номинаций премии ARIA Awards.
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