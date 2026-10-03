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Tame Impala - Currents (0602547306777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tame Impala - Currents (0602547306777) виниловая пластинка

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0602547306777, Виниловая пластинка Tame Impala, Currents
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632801
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
30х30х1
Вес, г.
200

Описание товара Tame Impala - Currents (0602547306777) виниловая пластинка

Currents - третий студийный альбом австралийской рок-группы Tame Impala, выпущенный 17 июля 2015 года. Как и предыдущие две работы коллектива, студийник был полностью написан и спродюсирован основателем Tame Impala, Кевином Паркером. С альбома было выпущено четыре сингла Let It Happen, Cause Im A Man, Disciples и Eventually. Currents стал первой работой группы, достигшей вершини национального хит-парада. Он также занял первую строчку в чарте Дании, третью в Великобритании, а в US Billboard 200 поднялся на четвертое место. В США в первую же неделю было продано более 50 тысяч копий пластики. Австралийская группа Tame Impala, работающая в жанре психоделического рока, была создана Кевином Паркером в 2007 году. В сентябре 2008 года коллектив выпустил мини-альбом Tame Impala EP, который возглавил чарт австралийских независимых рекорд-лейблов и познакомил слушателей с новой группой. После этого Tame Impala выступили на разогреве у The Black Keys, Yeasayer и MGMT, посетили несколько фестивалей и провели 6-дневный австралийский тур. Полноценный дебютный альбом Innerspeaker был выпущен в мае 2010 года и был очень хорошо принят критиками. В том же году группа получила шесть номинаций премии ARIA Awards.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Currents - третий студийный альбом австралийской рок-группы Tame Impala, выпущенный 17 июля 2015 года. Как и предыдущие две работы коллектива, студийник был полностью написан и спродюсирован основателем Tame Impala, Кевином Паркером. С альбома было выпущено четыре сингла Let It Happen, Cause Im A Man, Disciples и Eventually. Currents стал первой работой группы, достигшей вершини национального хит-парада. Он также занял первую строчку в чарте Дании, третью в Великобритании, а в US Billboard 200 поднялся на четвертое место. В США в первую же неделю было продано более 50 тысяч копий пластики. Австралийская группа Tame Impala, работающая в жанре психоделического рока, была создана Кевином Паркером в 2007 году. В сентябре 2008 года коллектив выпустил мини-альбом Tame Impala EP, который возглавил чарт австралийских независимых рекорд-лейблов и познакомил слушателей с новой группой. После этого Tame Impala выступили на разогреве у The Black Keys, Yeasayer и MGMT, посетили несколько фестивалей и провели 6-дневный австралийский тур. Полноценный дебютный альбом Innerspeaker был выпущен в мае 2010 года и был очень хорошо принят критиками. В том же году группа получила шесть номинаций премии ARIA Awards.
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