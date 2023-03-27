Top.Mail.Ru
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 1
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 2
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 3
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 4
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barrett
Альбом (сингл)
Syd An Introduction To Syd Barrett
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 1
  • Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 2
  • Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 3
  • Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 4
  • Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295037383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barrett
Альбом (сингл)
Syd An Introduction To Syd Barrett
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pink Floyd – Arnold Layne, Pink Floyd – See Emily Play, Pink Floyd – Apples And Oranges (Stereo Version), Pink Floyd – Matilda Mother (2010 Mix), Pink Floyd – Chapter 24, Pink Floyd – Bike, Syd Barrett – Terrapin, Syd Barrett – Love You, Syd Barrett – Dark Globe, Syd Barrett – Here I Go (2010 Remix), Syd Barrett – Octopus (2010 Mix), Syd Barrett – She Took A Long Cool Look (2010 Mix), Syd Barrett – If It's In You, Syd Barrett – Baby Lemonade, Syd Barrett – Dominoes (2010 Mix), Syd Barrett – Gigo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка

Сборник лучших песен британского рок-музыканта Сида Барретта, содержит материал выпущенный в период с 1967 по 1970 годы, в том числе, композиции, сочинённые Барреттом будучи в составе Pink Floyd, и его сольные песни.

Отзывы о товаре Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка

27.03.2023
Колесников Александр

Достоинства:
Прекрасный сборник композиций с отличным звуком. Хорошая полиграфия. Приемлемая цена на двойной альбом.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Хороший альбом на полочку к собранию сочинений группы Pink Floyd.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295037383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barrett
Альбом (сингл)
Syd An Introduction To Syd Barrett
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pink Floyd – Arnold Layne, Pink Floyd – See Emily Play, Pink Floyd – Apples And Oranges (Stereo Version), Pink Floyd – Matilda Mother (2010 Mix), Pink Floyd – Chapter 24, Pink Floyd – Bike, Syd Barrett – Terrapin, Syd Barrett – Love You, Syd Barrett – Dark Globe, Syd Barrett – Here I Go (2010 Remix), Syd Barrett – Octopus (2010 Mix), Syd Barrett – She Took A Long Cool Look (2010 Mix), Syd Barrett – If It's In You, Syd Barrett – Baby Lemonade, Syd Barrett – Dominoes (2010 Mix), Syd Barrett – Gigo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших песен британского рок-музыканта Сида Барретта, содержит материал выпущенный в период с 1967 по 1970 годы, в том числе, композиции, сочинённые Барреттом будучи в составе Pink Floyd, и его сольные песни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.03.2023
Колесников Александр

Достоинства:
Прекрасный сборник композиций с отличным звуком. Хорошая полиграфия. Приемлемая цена на двойной альбом.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Хороший альбом на полочку к собранию сочинений группы Pink Floyd.


Barrett, Syd An Introduction To Syd Barrett (0190295037383) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...