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Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98884
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка

Track List

A1The Shooting Star
A2Silvera
A3The Cell
A4Stranded
A5Yellow Stone
B1Magma
B2Pray
B3Only Pain
B4Low Lands
B5Liberation

Tracklist Live - DVD: Rock In Rio

1Ocean Planet
2The Axe
3The Heaviest Matter Of The Universe
4Backbone
5Love / Remembrance
6L'enfant Sauvage
7Flying Whales
8Drum Solo
9Oroborus
10Vacuity
11The Gift Of Guilt

Отзывы о товаре Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1The Shooting Star
A2Silvera
A3The Cell
A4Stranded
A5Yellow Stone
B1Magma
B2Pray
B3Only Pain
B4Low Lands
B5Liberation

Tracklist Live - DVD: Rock In Rio

1Ocean Planet
2The Axe
3The Heaviest Matter Of The Universe
4Backbone
5Love / Remembrance
6L'enfant Sauvage
7Flying Whales
8Drum Solo
9Oroborus
10Vacuity
11The Gift Of Guilt
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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