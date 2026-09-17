Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98884
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Shooting Star
|A2
|Silvera
|A3
|The Cell
|A4
|Stranded
|A5
|Yellow Stone
|B1
|Magma
|B2
|Pray
|B3
|Only Pain
|B4
|Low Lands
|B5
|Liberation
Tracklist Live - DVD: Rock In Rio
|1
|Ocean Planet
|2
|The Axe
|3
|The Heaviest Matter Of The Universe
|4
|Backbone
|5
|Love / Remembrance
|6
|L'enfant Sauvage
|7
|Flying Whales
|8
|Drum Solo
|9
|Oroborus
|10
|Vacuity
|11
|The Gift Of Guilt
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитEverything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) вин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая ...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Shooting Star
|A2
|Silvera
|A3
|The Cell
|A4
|Stranded
|A5
|Yellow Stone
|B1
|Magma
|B2
|Pray
|B3
|Only Pain
|B4
|Low Lands
|B5
|Liberation
Tracklist Live - DVD: Rock In Rio
|1
|Ocean Planet
|2
|The Axe
|3
|The Heaviest Matter Of The Universe
|4
|Backbone
|5
|Love / Remembrance
|6
|L'enfant Sauvage
|7
|Flying Whales
|8
|Drum Solo
|9
|Oroborus
|10
|Vacuity
|11
|The Gift Of Guilt
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gojira, Magma (0016861747916) виниловая пластинка