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Термометр цифровой Omron Flex Temp Mc-343F-Ru

Артикул: 83213
  • Термометр цифровой Omron Flex Temp Mc-343F-Ru - фото 1
  • Термометр цифровой Omron Flex Temp Mc-343F-Ru - фото 2
Термометр цифровой Omron Flex Temp Mc-343F-Ru - фото 1
Термометр цифровой Omron Flex Temp Mc-343F-Ru - фото 2
780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараТермометр
Тип термометраэлектронный
Способы измеренияаксиллярный, оральный, ректальный
Диапазон измерений, град.от +32 до +42
Высота, см1
Погрешность измерения, град.0.1
ЖК-дисплейесть
Гибкий наконечникесть
Память последнего измеренияесть
Автоматическое отключениеесть
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкостинет
Футляр в комплектеесть
Время измерения, мин.2
Длина, см13.2
Ширина, см1.9
Вес, кг0.012
ПроизводствоКитай
Водонепроницаемый корпус электронного термометра Omron Flex Temp Mc-343F-Ru помогает молодым родителям - высокая скорость измерения позволяет контролировать температуру воды при купании ребенка. Прибор с точностью определит температуру и подскажет родителям, что температура воды комфортная для малыша.

Уникальная технология гибкого наконечника электронного термометра Omron Flex Temp Mc-343F-Ru абсолютно безопасна, а специальный материал, из которого сделана гибкая часть прибора, гипоаллергенен.

Комплектация:
  • Электронный термометр Omron Flex Temp Smart (MC-343F-RU)
  • Элемент питания
  • Футляр для хранения прибора
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон


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Самовывоз невозможен
Термометр цифровой Omron Flex Temp Mc-343F-Ru - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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