Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Инфракрасный ушной термометр Omron Gentle Temp 520, модель MC-520-E, - это электронный прибор, который предназначен для мгновенного измерения температуры тела в ушной раковине у детей и взрослых. Принцип действия прибора. Термометр улавливает инфракрасное излучение, исходящее от барабанной перепонки и окружающих тканей, и преобразования его в эквивалентное значение ушной температуры. Прибор обеспечивает высокую эффективность измерения температуры тела, в сочетании с простотой использования. Прибор может показывать температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта, управляется одной кнопкой и самостоятельно отключается после 1 минуты бездействия.
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Смотрите также: Тонометры
Достоинства:
Комментарий:
В общем нормальный термометр, только нашего ребёнка не заставишь спокойно посидеть даже 3 секунды.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидала чуть более качественной работы, терпимо… второй раз не взяла бы
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке. Погрешность минимальная.
Достоинства:
Комментарий:
ну так вот за 1700р, что получается: минусы: -батарейка разряжена в пункте не проверить, сразу не используешь. -замена батареи осуществляется совсем не просто и болт и фиксация самой батареи (или что крышка на защёлках не так надежна - пульт от телевизора не согласится). -постоянный мониторинг окружающего воздуха который не отключить. нет, пожалуйста кому надо довольно удобно , но кому не надо лишний раз менять батарею. плюсы: +эргономичный удобно держать пользоваться. +режим измерения поверхностей (см инструкцию) +точность измерений (по отзывам и обзорам) по личному опыту пока расхождений с электронными не было, при многократном измерении одни и те же показатели. если что не так, дополню. в целом качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Данный экземпляр отрабатывает свои деньги это факт
Достоинства:
Комментарий:
ну в целом хорошо, но надо делать поправку при измерении. раздражает, что показывает температуру воздуха, когда не измеряешь температуру.
Достоинства:
Комментарий:
не очень удобен в использовании. но замеры точнее , чем пистолет!
Достоинства:
Комментарий:
странно, я уже писала подробный отзыв...видимо не понравился модераторам. Плохое о товаре писать нельзя? Результат измерения температуры часто очень отличается от реального. Ребёнок здоров, а показывает 38
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, измерением доволен, есть два режима измерения, первый режим температура на лбу, второй режим температура измерения еды ,молока для ребёнка, измерение происходит с постоянным сканированием, при удержании кнопки, ещё в спящем режиме прибор показывает температуру окружающей среды, прибором доволен рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качественно сделан,все работает.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Все работает. Компактный, удобный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, верно работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все работает, но нужно разобраться с инструкцией, потому как меряет разные показания
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный градусник. Надо просто понимать, что это электронный, бесконтактный. Этот тип всегда будет работать с погрешностью. Не надо его сравнивать с ртутным! Тип таких градусников рассчитан на разовый замер, когда ребёнок спит, чтобы не будить во время болезни. Если хотите знать точную температуру тела, то надо мерить только ртутным. Все электронные градусники будут работать плюс минус так. Что касается самого градусника, то очень лёгкий, приятный материал, хорошо лежит в руке. Есть указатель остатка заряда батареи. Всем добра и не болеть!
Достоинства:
Комментарий:
Измеряет точно, между повторными измерениями нужно делать паузы, показания меняются, при частом использования быстро садится батарейка
Достоинства:
Комментарий:
Вначале использования может показаться что измеряет не правильно. Нужно сделать несколько изменений, потом он обучается что ли, и работает отлично и точно.
Достоинства:
Комментарий:
Разнятся значения . Иногда верно показывает Производство Китай,в не Япония,как указано в описании
Отзывы о товаре Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Достоинства:
Комментарий:
В общем нормальный термометр, только нашего ребёнка не заставишь спокойно посидеть даже 3 секунды.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидала чуть более качественной работы, терпимо… второй раз не взяла бы
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке. Погрешность минимальная.
Достоинства:
Комментарий:
ну так вот за 1700р, что получается: минусы: -батарейка разряжена в пункте не проверить, сразу не используешь. -замена батареи осуществляется совсем не просто и болт и фиксация самой батареи (или что крышка на защёлках не так надежна - пульт от телевизора не согласится). -постоянный мониторинг окружающего воздуха который не отключить. нет, пожалуйста кому надо довольно удобно , но кому не надо лишний раз менять батарею. плюсы: +эргономичный удобно держать пользоваться. +режим измерения поверхностей (см инструкцию) +точность измерений (по отзывам и обзорам) по личному опыту пока расхождений с электронными не было, при многократном измерении одни и те же показатели. если что не так, дополню. в целом качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Данный экземпляр отрабатывает свои деньги это факт
Достоинства:
Комментарий:
ну в целом хорошо, но надо делать поправку при измерении. раздражает, что показывает температуру воздуха, когда не измеряешь температуру.
Достоинства:
Комментарий:
не очень удобен в использовании. но замеры точнее , чем пистолет!
Достоинства:
Комментарий:
странно, я уже писала подробный отзыв...видимо не понравился модераторам. Плохое о товаре писать нельзя? Результат измерения температуры часто очень отличается от реального. Ребёнок здоров, а показывает 38
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, измерением доволен, есть два режима измерения, первый режим температура на лбу, второй режим температура измерения еды ,молока для ребёнка, измерение происходит с постоянным сканированием, при удержании кнопки, ещё в спящем режиме прибор показывает температуру окружающей среды, прибором доволен рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качественно сделан,все работает.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Все работает. Компактный, удобный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, верно работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все работает, но нужно разобраться с инструкцией, потому как меряет разные показания
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный градусник. Надо просто понимать, что это электронный, бесконтактный. Этот тип всегда будет работать с погрешностью. Не надо его сравнивать с ртутным! Тип таких градусников рассчитан на разовый замер, когда ребёнок спит, чтобы не будить во время болезни. Если хотите знать точную температуру тела, то надо мерить только ртутным. Все электронные градусники будут работать плюс минус так. Что касается самого градусника, то очень лёгкий, приятный материал, хорошо лежит в руке. Есть указатель остатка заряда батареи. Всем добра и не болеть!
Достоинства:
Комментарий:
Измеряет точно, между повторными измерениями нужно делать паузы, показания меняются, при частом использования быстро садится батарейка
Достоинства:
Комментарий:
Вначале использования может показаться что измеряет не правильно. Нужно сделать несколько изменений, потом он обучается что ли, и работает отлично и точно.
Достоинства:
Комментарий:
Разнятся значения . Иногда верно показывает Производство Китай,в не Япония,как указано в описании