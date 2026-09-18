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Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s купить с доставкой в Москве
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Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s

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Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 2
Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 3
Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
  • Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 1
  • Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 2
  • Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 3
  • Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259509
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Термометр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s

Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s, выполненный в форме ложки, специально разработан для быстрого и точного измерения температуры детского питания или смеси для кормления. Использование прибора позволяет быть уверенным в том, что температура детского питания оптимальна и малышу комфортно.
Термометр-ложка универсальна и измеряет температуру молочных смесей, каш, соков, детского пюре.
Если во время измерения температура окажется выше 41 град., то прибор издаст звуковой сигнал, и в правом верхнем углу появится мирцающий сигнал (H).
Управление электронным термометром простое, интуитивно понятное и осуществляется единственной кнопкой, расположенной рядом с дисплеем. После окончания процедуры прибор необходимо отключить.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±1°С в диапазоне от 25 до 45?, ± 3°С для иного диапазона.
Габаритные размеры не более 139.3 х 24.4 х 11мм.
Особенности:

  • Способы измерения: поместить прибор в емкость с продуктом для измерения
  • Время измерения: от 60 до 120 секунд
  • Широкий диапазон измерений
  • Сменная батарейка
  • Звуковой сигнал повышенной температуры
  • Футляр для хранения
  • Изготовлен из безопасного материала
  • Универсальное применение
  • Гарантия 1 год
Комплектация:
  • Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s
  • Элемент питания типа LR 1130
  • Футляр для хранения прибора
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Термометр
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s, выполненный в форме ложки, специально разработан для быстрого и точного измерения температуры детского питания или смеси для кормления. Использование прибора позволяет быть уверенным в том, что температура детского питания оптимальна и малышу комфортно.
Термометр-ложка универсальна и измеряет температуру молочных смесей, каш, соков, детского пюре.
Если во время измерения температура окажется выше 41 град., то прибор издаст звуковой сигнал, и в правом верхнем углу появится мирцающий сигнал (H).
Управление электронным термометром простое, интуитивно понятное и осуществляется единственной кнопкой, расположенной рядом с дисплеем. После окончания процедуры прибор необходимо отключить.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±1°С в диапазоне от 25 до 45?, ± 3°С для иного диапазона.
Габаритные размеры не более 139.3 х 24.4 х 11мм.
Особенности:
  • Способы измерения: поместить прибор в емкость с продуктом для измерения
  • Время измерения: от 60 до 120 секунд
  • Широкий диапазон измерений
  • Сменная батарейка
  • Звуковой сигнал повышенной температуры
  • Футляр для хранения
  • Изготовлен из безопасного материала
  • Универсальное применение
  • Гарантия 1 год
Комплектация:
  • Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s
  • Элемент питания типа LR 1130
  • Футляр для хранения прибора
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон


Смотрите также: Тонометры
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Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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