Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s
Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s, выполненный в форме ложки, специально разработан для быстрого и точного измерения температуры детского питания или смеси для кормления. Использование прибора позволяет быть уверенным в том, что температура детского питания оптимальна и малышу комфортно.
Термометр-ложка универсальна и измеряет температуру молочных смесей, каш, соков, детского пюре.
Если во время измерения температура окажется выше 41 град., то прибор издаст звуковой сигнал, и в правом верхнем углу появится мирцающий сигнал (H).
Управление электронным термометром простое, интуитивно понятное и осуществляется единственной кнопкой, расположенной рядом с дисплеем. После окончания процедуры прибор необходимо отключить.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±1°С в диапазоне от 25 до 45?, ± 3°С для иного диапазона.
Габаритные размеры не более 139.3 х 24.4 х 11мм.
Особенности:
- Способы измерения: поместить прибор в емкость с продуктом для измерения
- Время измерения: от 60 до 120 секунд
- Широкий диапазон измерений
- Сменная батарейка
- Звуковой сигнал повышенной температуры
- Футляр для хранения
- Изготовлен из безопасного материала
- Универсальное применение
- Гарантия 1 год
- Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s
- Элемент питания типа LR 1130
- Футляр для хранения прибора
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Термометр-ложка универсальна и измеряет температуру молочных смесей, каш, соков, детского пюре.
Если во время измерения температура окажется выше 41 град., то прибор издаст звуковой сигнал, и в правом верхнем углу появится мирцающий сигнал (H).
Управление электронным термометром простое, интуитивно понятное и осуществляется единственной кнопкой, расположенной рядом с дисплеем. После окончания процедуры прибор необходимо отключить.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±1°С в диапазоне от 25 до 45?, ± 3°С для иного диапазона.
Габаритные размеры не более 139.3 х 24.4 х 11мм.
Особенности:
- Способы измерения: поместить прибор в емкость с продуктом для измерения
- Время измерения: от 60 до 120 секунд
- Широкий диапазон измерений
- Сменная батарейка
- Звуковой сигнал повышенной температуры
- Футляр для хранения
- Изготовлен из безопасного материала
- Универсальное применение
- Гарантия 1 год
- Электронный термометр CS Medica KIDS CS-87s
- Элемент питания типа LR 1130
- Футляр для хранения прибора
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
Отзывы о товаре Термометр-ложка электронный CS Medica KIDS CS-87s