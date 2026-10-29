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Бензопила DAEWOO DACS4516 купить с доставкой в Москве
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Бензопила DAEWOO DACS4516

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Бензопила DAEWOO DACS4516 - фото 1
Бензопила DAEWOO DACS4516 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила DAEWOO DACS4516 - фото 1
  • Бензопила DAEWOO DACS4516 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 77360
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензопила DAEWOO DACS4516
10 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DAEWOO
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
46х46х27
Вес, кг.
6.2

Описание товара Бензопила DAEWOO DACS4516

Бензиновая пила DAEWOO DACS4516 оснащена двухтактным двигателем 045 two stroke. Используется для распила деревьев, обрезания веток. Для доступа к воздушному фильтру не требуются дополнительные инструменты. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила DAEWOO DACS4516




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DAEWOO
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензиновая пила DAEWOO DACS4516 оснащена двухтактным двигателем 045 two stroke. Используется для распила деревьев, обрезания веток. Для доступа к воздушному фильтру не требуются дополнительные инструменты. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила DAEWOO DACS4516 – стоимость товара 10030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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