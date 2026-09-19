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Бензопила Patriot РТ 641 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Patriot РТ 641

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Бензопила Patriot РТ 641 - фото 2
Бензопила Patriot РТ 641 - фото 3
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Бензопила Patriot РТ 641 - фото 5
Бензопила Patriot РТ 641 - фото 6
Бензопила Patriot РТ 641 - фото 7
Бензопила Patriot РТ 641 - фото 8
Бензопила Patriot РТ 641 - фото 9
Бензопила Patriot РТ 641 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
39.6
Мощность двигателя
2.45 л. с.
Объём топливного бака, л
0.41
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 1
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 2
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 3
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 4
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 5
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 6
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 7
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 8
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 9
  • Бензопила Patriot РТ 641 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
11 410 руб.  16 375 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394120
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
28
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
39.6
Мощность двигателя
2.45 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.41
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х28
Вес, кг.
4.4

Описание товара Бензопила Patriot РТ 641

Мощная бензопила Patriot РТ 641 с длинной 16-дюймовой шиной относится к профессиональным инструментам. Благодаря морозостойкому корпусу и адаптированному для работы при -40°C карбюратору оборудование подходит для уличных работ в суровых условиях. Прочный магниевый картер защищает двигатель от перегрева и ударных нагрузок.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Бензопила Patriot РТ 641




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
28
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
39.6
Мощность двигателя
2.45 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.41
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная бензопила Patriot РТ 641 с длинной 16-дюймовой шиной относится к профессиональным инструментам. Благодаря морозостойкому корпусу и адаптированному для работы при -40°C карбюратору оборудование подходит для уличных работ в суровых условиях. Прочный магниевый картер защищает двигатель от перегрева и ударных нагрузок.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Patriot РТ 641 - этот товар вы можете купить по цене 11410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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