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Снегоуборщик бензиновый Champion ST556 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST556

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST556
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
42
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
48 830 руб.  51 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77304
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
42
Регулировка положения снегозаборника
да
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х68х61
Вес, кг.
62.5

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST556

Самоходный; бензиновый; 5.5 л.с; ширина расчистки 560 мм; высота расчистки 510 мм; обьем топливного бака 3 л; вес 62 кг.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST556




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
42
Регулировка положения снегозаборника
да
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Самоходный; бензиновый; 5.5 л.с; ширина расчистки 560 мм; высота расчистки 510 мм; обьем топливного бака 3 л; вес 62 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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