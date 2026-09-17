Снегоуборщик бензиновый Champion ST556
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
42
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%48 830 руб. 51 125 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77304
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
42
Регулировка положения снегозаборника
да
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х68х61
Вес, кг.
62.5
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST556
Самоходный; бензиновый; 5.5 л.с; ширина расчистки 560 мм; высота расчистки 510 мм; обьем топливного бака 3 л; вес 62 кг.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
42
Регулировка положения снегозаборника
да
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Самоходный; бензиновый; 5.5 л.с; ширина расчистки 560 мм; высота расчистки 510 мм; обьем топливного бака 3 л; вес 62 кг.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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