Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильная акустика ACV GF-694

Артикул: 75431
  • Автомобильная акустика ACV GF-694 - фото 1
  • Автомобильная акустика ACV GF-694 - фото 2
Автомобильная акустика ACV GF-694 - фото 1
Автомобильная акустика ACV GF-694 - фото 2
2 660 руб. 
Купить
+ 56 КэтКоинов
Артикул: 75431
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузорастекловолокно
Материал подвесарезина
Номинальная мощность40 Вт
Пиковая мощность160 Вт
Чувствительность86 дБ
Длина, см22.8
Ширина, см15.2
4-х полосная коаксиальная АС, типоразмер 6х9 дюймов, овал, номинальная мощность 40 вт, максимальная мощность 160 Вт, импеданс 4 Ом, диапазон частот 55 - 22000 Гц, чувствительность 86дБ


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика ACV GF-694 - стоимость товара 2660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...