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Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка

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Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото 1
Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото 2
Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
The Real Me
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото 1
  • Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото 2
  • Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752558
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584557014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
The Real Me
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Fukk a Interview, One Two, No Misery, California Girls, Tank Top Pluto, Weight Up, Konnichiwa, Trench Coat, Snow in Skyami, Build a Bitch, Radio, 2018, Money over Everything, Off the Hinge, If I Could, Big Moment, Cast a Spell, Kick, Hollywood, Feeling I Give, Alice, Eye to Eye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка

Треклист

  • Fukk A Interview
  • One Two
  • No Misery
  • California Girls
  • Tank Top Pluto
  • Weight Up
  • Konnichiwa
  • Trench Coat
  • Snow In Skyami
  • Build A Bitch
  • Radio
  • Match My Speed
  • Pluto's Ballad

Отзывы о товаре Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584557014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
The Real Me
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Fukk a Interview, One Two, No Misery, California Girls, Tank Top Pluto, Weight Up, Konnichiwa, Trench Coat, Snow in Skyami, Build a Bitch, Radio, 2018, Money over Everything, Off the Hinge, If I Could, Big Moment, Cast a Spell, Kick, Hollywood, Feeling I Give, Alice, Eye to Eye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Треклист

  • Fukk A Interview
  • One Two
  • No Misery
  • California Girls
  • Tank Top Pluto
  • Weight Up
  • Konnichiwa
  • Trench Coat
  • Snow In Skyami
  • Build A Bitch
  • Radio
  • Match My Speed
  • Pluto's Ballad
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