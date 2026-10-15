Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
The Real Me
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752558
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584557014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
The Real Me
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Fukk a Interview, One Two, No Misery, California Girls, Tank Top Pluto, Weight Up, Konnichiwa, Trench Coat, Snow in Skyami, Build a Bitch, Radio, 2018, Money over Everything, Off the Hinge, If I Could, Big Moment, Cast a Spell, Kick, Hollywood, Feeling I Give, Alice, Eye to Eye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка
Треклист
- Fukk A Interview
- One Two
- No Misery
- California Girls
- Tank Top Pluto
- Weight Up
- Konnichiwa
- Trench Coat
- Snow In Skyami
- Build A Bitch
- Radio
- Match My Speed
- Pluto's Ballad
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Бренд
Sony music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584557014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
The Real Me
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Fukk a Interview, One Two, No Misery, California Girls, Tank Top Pluto, Weight Up, Konnichiwa, Trench Coat, Snow in Skyami, Build a Bitch, Radio, 2018, Money over Everything, Off the Hinge, If I Could, Big Moment, Cast a Spell, Kick, Hollywood, Feeling I Give, Alice, Eye to Eye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- Fukk A Interview
- One Two
- No Misery
- California Girls
- Tank Top Pluto
- Weight Up
- Konnichiwa
- Trench Coat
- Snow In Skyami
- Build A Bitch
- Radio
- Match My Speed
- Pluto's Ballad
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Future - The Real Me (0199584557014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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