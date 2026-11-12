Портативная колонка Sony ULT Field 1 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 1 Black
Sony ULT FIELD 1 – это мощная и компактная Bluetooth-колонка, которая идеально подходит для прослушивания музыки в любых условиях. Благодаря ULT Power Sound она обеспечивает глубокий бас и объемное звучание, а встроенная Sound Diffusion Processor расширяет аудиопространство. Колонка имеет прочную конструкцию, защищенную по стандарту IP67, что делает её водонепроницаемой, пыленепроницаемой и устойчивой к ударам. Благодаря многофункциональному ремешку, её можно удобно носить с собой или подвешивать в различных местах. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы, позволяя наслаждаться музыкой весь день. Зарядка осуществляется через USB Type-C, что делает процесс подзарядки быстрым и удобным. Sony ULT FIELD 1 поддерживает Bluetooth 5.3 и возможность подключения второй колонки в стереопару. Управлять звучанием можно через кнопки на корпусе или в приложении Sony | Music Center, где доступны настройки эквалайзера и другие функции.
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