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Портативная колонка Sony ULT Field 1 White купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Sony ULT Field 1 White

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Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 1
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 2
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 3
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 4
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 5
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 6
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 7
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 8
Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Звук
1.1
Мощность, Вт
20
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 1
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 2
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 3
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 4
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 5
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 6
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 7
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 8
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 1 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752038
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Характеристики

Бренд
SONY
Цвет
белый
Особенности
функция одновременного подключения нескольких устройств
Звук
1.1
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
83
Количество полос AC
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2900
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
206x77x76 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х9
Вес, г.
820

Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 1 White

Черная портативная колонка Sony ULT FIELD 1 оснащена шнурком для переноски. Устройству не угрожает поломка при попадании струй воды, так как рабочие части защищены от воды. Попадание пыли может быть опасно для прибора. 12-часовая работа обеспечивается аккумулятором, при условии его полной зарядки. Колонка оборудована эквалайзером, который позволит настроить индивидуально звучание отдельных элементов музыки. Sony ULT FIELD 1 может быть подключена одновременно к 2-м устройствам, благодаря этому колонку можно соединить в стереопару. Сабвуфер позволит слушать танцевальную музыку, джаз и классику максимально приближенно к оригинальному звучанию. Колонка может управляться со смартфона. Наличие микрофона позволит использовать устройство для громкой связи. Радиус действия беспроводного подключения до 10 м.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sony ULT Field 1 White




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Характеристики
Бренд
SONY
Цвет
белый
Особенности
функция одновременного подключения нескольких устройств
Звук
1.1
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
83
Количество полос AC
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2900
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
206x77x76 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Черная портативная колонка Sony ULT FIELD 1 оснащена шнурком для переноски. Устройству не угрожает поломка при попадании струй воды, так как рабочие части защищены от воды. Попадание пыли может быть опасно для прибора. 12-часовая работа обеспечивается аккумулятором, при условии его полной зарядки. Колонка оборудована эквалайзером, который позволит настроить индивидуально звучание отдельных элементов музыки. Sony ULT FIELD 1 может быть подключена одновременно к 2-м устройствам, благодаря этому колонку можно соединить в стереопару. Сабвуфер позволит слушать танцевальную музыку, джаз и классику максимально приближенно к оригинальному звучанию. Колонка может управляться со смартфона. Наличие микрофона позволит использовать устройство для громкой связи. Радиус действия беспроводного подключения до 10 м.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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