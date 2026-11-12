Портативная колонка Sony ULT Field 1 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 1 White
Черная портативная колонка Sony ULT FIELD 1 оснащена шнурком для переноски. Устройству не угрожает поломка при попадании струй воды, так как рабочие части защищены от воды. Попадание пыли может быть опасно для прибора. 12-часовая работа обеспечивается аккумулятором, при условии его полной зарядки. Колонка оборудована эквалайзером, который позволит настроить индивидуально звучание отдельных элементов музыки. Sony ULT FIELD 1 может быть подключена одновременно к 2-м устройствам, благодаря этому колонку можно соединить в стереопару. Сабвуфер позволит слушать танцевальную музыку, джаз и классику максимально приближенно к оригинальному звучанию. Колонка может управляться со смартфона. Наличие микрофона позволит использовать устройство для громкой связи. Радиус действия беспроводного подключения до 10 м.
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