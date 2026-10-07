Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
49x28.7x38.5см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.5

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный

Vitek VT-MW2123 — инверторная микроволновая печь с грилем, рассчитанная на объем 23 л и выходную мощность микроволн 900 Вт. Инвертор плавно регулирует подвод энергии без резких импульсов, поэтому разогрев и разморозка проходят равномерно, соусы не «вскипают» по краям, а блюда не пересушиваются. Плоское дно без поворотного диска дает больше полезного места для прямоугольных форм и контейнеров, еда прогревается стабильно по всей площади. Камера освещается изнутри, полноразмерная стеклянная дверца и дисплей белого свечения с часами упрощают контроль. Широкая серебристая ручка удобна при ежедневном использовании, черный корпус аккуратно смотрится в современной кухне. Управление электронное и точное: быстрый старт запускает работу одним нажатием, кнопка +30 с добавляет время на лету, пауза дает проверить готовность. Доступно 6 уровней мощности, таймер рассчитан на 99 мин, предусмотрены память рецептов и программирование процесса по шагам. Блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий. Система равномерного распределения микроволн и инвертор вместе обеспечивают бесшумную и предсказуемую работу, а при необходимости можно остановить платформу под посуду нестандартной формы. Гриль мощностью 1000 Вт позволяет подрумянить поверхность и получить выразительную текстуру. Доступен комбинированный режим микроволны плюс гриль для быстрых запеканий. В комплект входит хромированная решетка, которая поднимает продукт и улучшает циркуляцию тепла. Автоматические режимы закрывают базовые сценарии: напитки, куриные крылышки, ребра гриль и подогрев готовых блюд. Есть разморозка по весу, автоматический разогрев, стерилизация посуды паром, что удобно для детских бутылочек и баночек. Внутренняя поверхность покрыта эмалью легкой очистки, запахи и следы брызг удаляются за минуты. Размеры корпуса 49?28.7?38.5 см позволяют без труда найти место на столешнице или в нише. Vitek VT-MW2123 сочетает преимущества инвертора, плоской камеры и полноценного гриля, обеспечивая ровный разогрев, аккуратную разморозку и быстрые поджаривания в одном компактном корпусе.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
49x28.7x38.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Vitek VT-MW2123 — инверторная микроволновая печь с грилем, рассчитанная на объем 23 л и выходную мощность микроволн 900 Вт. Инвертор плавно регулирует подвод энергии без резких импульсов, поэтому разогрев и разморозка проходят равномерно, соусы не «вскипают» по краям, а блюда не пересушиваются. Плоское дно без поворотного диска дает больше полезного места для прямоугольных форм и контейнеров, еда прогревается стабильно по всей площади. Камера освещается изнутри, полноразмерная стеклянная дверца и дисплей белого свечения с часами упрощают контроль. Широкая серебристая ручка удобна при ежедневном использовании, черный корпус аккуратно смотрится в современной кухне. Управление электронное и точное: быстрый старт запускает работу одним нажатием, кнопка +30 с добавляет время на лету, пауза дает проверить готовность. Доступно 6 уровней мощности, таймер рассчитан на 99 мин, предусмотрены память рецептов и программирование процесса по шагам. Блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий. Система равномерного распределения микроволн и инвертор вместе обеспечивают бесшумную и предсказуемую работу, а при необходимости можно остановить платформу под посуду нестандартной формы. Гриль мощностью 1000 Вт позволяет подрумянить поверхность и получить выразительную текстуру. Доступен комбинированный режим микроволны плюс гриль для быстрых запеканий. В комплект входит хромированная решетка, которая поднимает продукт и улучшает циркуляцию тепла. Автоматические режимы закрывают базовые сценарии: напитки, куриные крылышки, ребра гриль и подогрев готовых блюд. Есть разморозка по весу, автоматический разогрев, стерилизация посуды паром, что удобно для детских бутылочек и баночек. Внутренняя поверхность покрыта эмалью легкой очистки, запахи и следы брызг удаляются за минуты. Размеры корпуса 49?28.7?38.5 см позволяют без труда найти место на столешнице или в нише. Vitek VT-MW2123 сочетает преимущества инвертора, плоской камеры и полноценного гриля, обеспечивая ровный разогрев, аккуратную разморозку и быстрые поджаривания в одном компактном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный - по цене 9420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...