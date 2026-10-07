Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW2123 23л. 900Вт черный
Vitek VT-MW2123 — инверторная микроволновая печь с грилем, рассчитанная на объем 23 л и выходную мощность микроволн 900 Вт. Инвертор плавно регулирует подвод энергии без резких импульсов, поэтому разогрев и разморозка проходят равномерно, соусы не «вскипают» по краям, а блюда не пересушиваются. Плоское дно без поворотного диска дает больше полезного места для прямоугольных форм и контейнеров, еда прогревается стабильно по всей площади. Камера освещается изнутри, полноразмерная стеклянная дверца и дисплей белого свечения с часами упрощают контроль. Широкая серебристая ручка удобна при ежедневном использовании, черный корпус аккуратно смотрится в современной кухне. Управление электронное и точное: быстрый старт запускает работу одним нажатием, кнопка +30 с добавляет время на лету, пауза дает проверить готовность. Доступно 6 уровней мощности, таймер рассчитан на 99 мин, предусмотрены память рецептов и программирование процесса по шагам. Блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий. Система равномерного распределения микроволн и инвертор вместе обеспечивают бесшумную и предсказуемую работу, а при необходимости можно остановить платформу под посуду нестандартной формы. Гриль мощностью 1000 Вт позволяет подрумянить поверхность и получить выразительную текстуру. Доступен комбинированный режим микроволны плюс гриль для быстрых запеканий. В комплект входит хромированная решетка, которая поднимает продукт и улучшает циркуляцию тепла. Автоматические режимы закрывают базовые сценарии: напитки, куриные крылышки, ребра гриль и подогрев готовых блюд. Есть разморозка по весу, автоматический разогрев, стерилизация посуды паром, что удобно для детских бутылочек и баночек. Внутренняя поверхность покрыта эмалью легкой очистки, запахи и следы брызг удаляются за минуты. Размеры корпуса 49?28.7?38.5 см позволяют без труда найти место на столешнице или в нише. Vitek VT-MW2123 сочетает преимущества инвертора, плоской камеры и полноценного гриля, обеспечивая ровный разогрев, аккуратную разморозку и быстрые поджаривания в одном компактном корпусе.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: инверторные, 900 Вт, черные, для офиса
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