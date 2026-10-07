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Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный

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Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный
6 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x28x37.7см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.7

Описание товара Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный

Микроволновая печь Midea AG825P2ET-B сочетает компактный объём и функциональность, позволяя быстро готовить или разогревать блюда. Электронное управление и несколько режимов работы адаптируют устройство под разные кулинарные задачи. Чёрный цвет и дисплей подчёркивают современный дизайн модели.



Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x28x37.7см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Midea AG825P2ET-B сочетает компактный объём и функциональность, позволяя быстро готовить или разогревать блюда. Электронное управление и несколько режимов работы адаптируют устройство под разные кулинарные задачи. Чёрный цвет и дисплей подчёркивают современный дизайн модели.


Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - по цене 6230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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