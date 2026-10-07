Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
серый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб.
В наличии
Код товара: 751148
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Загружаем...
6 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
серый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Вес, кг.
13.6
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный
Микроволновая печь Vitek VT-MW2223 сочетает удобство и функциональность для повседневного использования. Объём 23 литра и мощность 800 Вт позволяют быстро разогревать и готовить разные блюда. Сенсорное управление и дизайн с дисплеем упрощают эксплуатацию.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Теги товара: 800 Вт
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
серый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Микроволновая печь Vitek VT-MW2223 сочетает удобство и функциональность для повседневного использования. Объём 23 литра и мощность 800 Вт позволяют быстро разогревать и готовить разные блюда. Сенсорное управление и дизайн с дисплеем упрощают эксплуатацию.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Теги товара: 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Теги товара: 800 Вт
Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - по цене 6940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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