Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный
На современной кухне ценится техника, которая помогает держать стабильный ритм: быстро разогреть ужин, аккуратно разморозить продукты, довести блюдо до нужной температуры без лишних манипуляций. Vitek VT-MW1123 как раз про это. Камера 23 л вмещает стандартные тарелки и высокие формы, стеклянный поворотный стол 270 мм равномерно распределяет микроволны по центру и краям, внутренняя подсветка позволяет контролировать процесс через полноразмерную дверцу из стекла премиум класса. Корпус выполнен в черном цвете, хромированные акценты подчеркивают строгую геометрию фасада, а LED дисплей белого свечения с часами читается с первого взгляда. Управление электронное, логика понятна и быстра в освоении. Кнопка +30 секунд добавляет время на лету, быстрый старт запускает цикл одним нажатием, пауза дает оценить степень готовности. При необходимости звуковой сигнал можно отключить, чтобы не мешать домашним. Доступно 11 уровней мощности, поэтому легко подобрать интенсивность под напитки, пасту, овощи или плотные блюда. Таймер рассчитан на 95 мин и помогает точно выдерживать интервалы без постоянного контроля. Функционал ориентирован на повторяемый результат. Автоматическая разморозка корректно работает по времени и по весу продукта, автоматический разогрев подстраивает параметры под тип блюда. Встроенные программы закрывают ежедневные сценарии: кофе, рис, спагетти, картофель, авто подогрев, рыба. Приготовление в несколько этапов позволяет объединять режимы в одном сценарии, а задержка пуска синхронизирует старт с вашим расписанием. Память рецептов сохраняет часто используемые настройки, блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий. Камера покрыта эмалью легкой очистки, устойчивой к мелким царапинам и впитыванию запахов, поэтому уход занимает считанные минуты. Габариты составляют 483?400?281 мм, масса 13.5 кг обеспечивает устойчивость на столешнице и удобство при установке.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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