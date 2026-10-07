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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный
7 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.3x28.1x40см
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный

На современной кухне ценится техника, которая помогает держать стабильный ритм: быстро разогреть ужин, аккуратно разморозить продукты, довести блюдо до нужной температуры без лишних манипуляций. Vitek VT-MW1123 как раз про это. Камера 23 л вмещает стандартные тарелки и высокие формы, стеклянный поворотный стол 270 мм равномерно распределяет микроволны по центру и краям, внутренняя подсветка позволяет контролировать процесс через полноразмерную дверцу из стекла премиум класса. Корпус выполнен в черном цвете, хромированные акценты подчеркивают строгую геометрию фасада, а LED дисплей белого свечения с часами читается с первого взгляда. Управление электронное, логика понятна и быстра в освоении. Кнопка +30 секунд добавляет время на лету, быстрый старт запускает цикл одним нажатием, пауза дает оценить степень готовности. При необходимости звуковой сигнал можно отключить, чтобы не мешать домашним. Доступно 11 уровней мощности, поэтому легко подобрать интенсивность под напитки, пасту, овощи или плотные блюда. Таймер рассчитан на 95 мин и помогает точно выдерживать интервалы без постоянного контроля. Функционал ориентирован на повторяемый результат. Автоматическая разморозка корректно работает по времени и по весу продукта, автоматический разогрев подстраивает параметры под тип блюда. Встроенные программы закрывают ежедневные сценарии: кофе, рис, спагетти, картофель, авто подогрев, рыба. Приготовление в несколько этапов позволяет объединять режимы в одном сценарии, а задержка пуска синхронизирует старт с вашим расписанием. Память рецептов сохраняет часто используемые настройки, блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий. Камера покрыта эмалью легкой очистки, устойчивой к мелким царапинам и впитыванию запахов, поэтому уход занимает считанные минуты. Габариты составляют 483?400?281 мм, масса 13.5 кг обеспечивает устойчивость на столешнице и удобство при установке.



Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.3x28.1x40см
Описание
На современной кухне ценится техника, которая помогает держать стабильный ритм: быстро разогреть ужин, аккуратно разморозить продукты, довести блюдо до нужной температуры без лишних манипуляций. Vitek VT-MW1123 как раз про это. Камера 23 л вмещает стандартные тарелки и высокие формы, стеклянный поворотный стол 270 мм равномерно распределяет микроволны по центру и краям, внутренняя подсветка позволяет контролировать процесс через полноразмерную дверцу из стекла премиум класса. Корпус выполнен в черном цвете, хромированные акценты подчеркивают строгую геометрию фасада, а LED дисплей белого свечения с часами читается с первого взгляда. Управление электронное, логика понятна и быстра в освоении. Кнопка +30 секунд добавляет время на лету, быстрый старт запускает цикл одним нажатием, пауза дает оценить степень готовности. При необходимости звуковой сигнал можно отключить, чтобы не мешать домашним. Доступно 11 уровней мощности, поэтому легко подобрать интенсивность под напитки, пасту, овощи или плотные блюда. Таймер рассчитан на 95 мин и помогает точно выдерживать интервалы без постоянного контроля. Функционал ориентирован на повторяемый результат. Автоматическая разморозка корректно работает по времени и по весу продукта, автоматический разогрев подстраивает параметры под тип блюда. Встроенные программы закрывают ежедневные сценарии: кофе, рис, спагетти, картофель, авто подогрев, рыба. Приготовление в несколько этапов позволяет объединять режимы в одном сценарии, а задержка пуска синхронизирует старт с вашим расписанием. Память рецептов сохраняет часто используемые настройки, блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий. Камера покрыта эмалью легкой очистки, устойчивой к мелким царапинам и впитыванию запахов, поэтому уход занимает считанные минуты. Габариты составляют 483?400?281 мм, масса 13.5 кг обеспечивает устойчивость на столешнице и удобство при установке.


Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW1123 23л. 900Вт черный - по цене 7240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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